Климкин посетит Вьетнам

Так, запланирован визит П. Климкина – министра МИД – во Вьетнам с четвертого по шестое сентября. В рамках данного визита планируется обсудить развитие сотрудничества между государствами сразу в нескольких сферах. Такие данные распространила пресс-служба МИД.

Климкин прибудет в страну согласно приглашению вице-премьера, а также министра иностранных дел Республики Вьетнам Фам Бинь Миня. Согласно данным пресс-службы, в программе данного визита - проведение переговоров украинского министра с представителем внешнеполитического ведомства Вьетнама - Фам Бинь Минем, а также с премьером страны Нгуен Суан Фуком, министром торговли и еще с некоторыми высокопоставленными представителями страны.

Как сообщал УРА-Информ, весной П. Климкин посетил Варшаву.