06:00 05.09.2017 | Политика | Новости
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Климкин посетит Вьетнам

Павел Климкин с четвертого по шестое сентября будет находиться во Вьетнаме.

Климкин посетит Вьетнам

Так, запланирован визит П. Климкина – министра МИД – во Вьетнам с четвертого по шестое сентября. В рамках данного визита планируется обсудить развитие сотрудничества между государствами сразу в нескольких сферах. Такие данные распространила пресс-служба МИД.

Климкин прибудет в страну согласно приглашению вице-премьера, а также министра иностранных дел Республики Вьетнам Фам Бинь Миня. Согласно данным пресс-службы, в программе данного визита - проведение переговоров украинского министра с представителем внешнеполитического ведомства Вьетнама -  Фам Бинь Минем, а также с премьером страны Нгуен Суан Фуком, министром торговли и еще с некоторыми высокопоставленными представителями страны.

Как сообщал УРА-Информ, весной П. Климкин посетил Варшаву.


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