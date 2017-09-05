Гройсман призывает Раду объединиться

Об этом передает "РБК-Украина".

По словам премьера, как коалиция, так и оппозиция должны собраться воедино для принятия важнейших законопроектов в сентябре, а это медицинская, образовательная, судебная и многие другие реформы.

Гройсман призвал депутатов не пропускать сессии и внимательно следить за последними правками, которые сейчас отрабатываются в министерствах и специальных комиссиях.

Отметим, что на днях будет открыта седьмая сессия ВРУ, где депутатам на рассмотрение подадут проекты вышеуказанных реформ, которые являются обязательными условиями от кредиторов МВФ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", что президент Украины Петр Порошенко настаивает на принятии образовательной реформы депутатами Верховной Рады уже на первой пленарной неделе.