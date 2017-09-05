11:33 05.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Гройсман призывает Раду объединиться

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман утверждает, что в новом рабочем году все народные избранники обязаны забыть свои амбиции в интересах страны.

Гройсман призывает Раду объединиться

Об этом передает "РБК-Украина".

По словам премьера, как коалиция, так и оппозиция должны собраться воедино для принятия важнейших законопроектов в сентябре, а это медицинская, образовательная, судебная и многие другие реформы.

Гройсман призвал депутатов не пропускать сессии и внимательно следить за последними правками, которые сейчас отрабатываются в министерствах и специальных комиссиях.

Отметим, что на днях будет открыта седьмая сессия ВРУ, где депутатам на рассмотрение подадут проекты вышеуказанных реформ, которые являются обязательными условиями от кредиторов МВФ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", что президент Украины Петр Порошенко настаивает на принятии образовательной реформы депутатами Верховной Рады уже на первой пленарной неделе.


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