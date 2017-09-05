Гройсман призывает Раду объединиться

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман утверждает, что в новом рабочем году все народные избранники обязаны забыть свои амбиции в интересах страны.
Об этом передает "РБК-Украина".
По словам премьера, как коалиция, так и оппозиция должны собраться воедино для принятия важнейших законопроектов в сентябре, а это медицинская, образовательная, судебная и многие другие реформы.
Гройсман призвал депутатов не пропускать сессии и внимательно следить за последними правками, которые сейчас отрабатываются в министерствах и специальных комиссиях.
Отметим, что на днях будет открыта седьмая сессия ВРУ, где депутатам на рассмотрение подадут проекты вышеуказанных реформ, которые являются обязательными условиями от кредиторов МВФ.
Как сообщалось в "УРА-Информ", что президент Украины Петр Порошенко настаивает на принятии образовательной реформы депутатами Верховной Рады уже на первой пленарной неделе.