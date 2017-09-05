Глава Кабмина заявил о 50 законопроектах правительства для изменений в Украине

Соответствующие сведения сообщает пресс-служба Кабинет министров Украины.

По словам главы правительства, в данный момент необходимо решить ряд проблем в украинском государстве. В часности, речь идет о реформе образования, новой пенсионной системе и системе здравоохранения.

Кроме того, существенные изменения должны коснутся и законов для бизнеса.

"Нам нужно все это создавать, а не разрушать. И 50 законопроектов (разработанные правительством) сделают изменения необратимыми", - отметил Гройсман.

Вместе с тем украинский премьер подчеркнул, что в первую очередь нужно обратить внимание на принципы обучения - от детского сада до высшей школы. В часности, учителям предусмотрено повышения зарплат.

К слову, справедливость лежит в основе пенсионной реформы, принятие которой предусматривает повышение пенсий для 9 млн пенсионеров уже в октябре, подытожил премьер-министр Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство Украины завершает работу над проектом бюджета на 2018 год.