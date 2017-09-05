Додон запретил военным Молдовы участвовать в международных учениях в Украине

Об этом сообщает издание Newsmaker.

Согласно словам Додона, военнослужащие Молдовы не будуь принимать участие в военных учениях за пределами страны.

Также стало известно, что президент Молдовы опубликовал официальную переписку с заместителем министра обороны страны Георге Галбурой. В часности, представитель оборонного ведомства Молдовы в конце августа сообщил президенту об участии в международных учениях 57 молдавских военных.

При этом он отметил, что молдавские военные участвуют в этих учениях с 1996 года.

В свою очередь Додон заявил, что он разрешения не давал для участия молдавских военных в международных учениях. Больше того, он даже распорядился отменить все приготовления к учениям, а организаторов Rapid Trident оповестили о том, что Нацармия Молдовы не примет участия в мероприятиях.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Российская Федерация начала военные учения для артиллеристов на территории Крымского полуострова.