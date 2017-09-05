Cудебную реформу парламент будет рассматривать в конце сентября, - Антон Геращенко

В четверг у нас будет выступление президента в парламенте, которое займет достаточно длительное время. Поэтому, скорее всего, это будет уже в конце сентября.

Об этом во вторник, 5 сентября, в кулуарах парламента сообщил журналистам народный депутат из фракции "Народный фронт" Антон Геращенко. При этом политик отметил, что закон надо рассмотреть, принять его по законной процедуре, он нужен для функционирования обновленного Верховного суда.

Он также напомнил, что в проект судебной реформы было внесено более пяти тысяч поправок.

Напомним, в понедельник председатель Верховной Рады Андрей Парубий предположил, что парламент может перейти к рассмотрению законопроектов по судебной реформе в четверг, 7 сентября, однако в этот день

Как сообщал УРА-Информ, в июне парламент принял за основу один из законопроектов по судебной реформе, а именно законопроект №6232 "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты".