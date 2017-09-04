Власти Мьянмы выдворили из страны 73 тыс мусульман

Представитель ООН Вивиян Тан уверена, что в стране сложилась напряженная ситуация между местными правоохранителями и военными и мьянскими мусульманами-рохинжда.

Новый всплеск насилия начался днями ранее в штате Ракхайн. Власти Мьянмы и мировые СМИ сообщают, что в результате столкновений боевиков-рохинджа и местной полиции погибло более 400 человек.

Сами пострадавшие утверждают, что полиция сжигала дома и выбрасывала вещи хозяев на улицу, и насильственно проганали гражданских в сторону границы государства.

Организация Human Rights Watch выложила в сеть снимок, где четко видно большое скопление народу на границе страны с государством Бангладеш.

Как сообщалось в "УРА-Информ", результате нападения исламистских террористов-рохинджа на Филиппинах на сотрудников полицейских служб погиб 71 человек.