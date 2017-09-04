08:30 04.09.2017 | Политика | Новости
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Власти Мьянмы выдворили из страны 73 тыс мусульман

В юго-восточном азиатском регионе из Мьянмы вынуждены были уйти 73 тыс представителей мусульманской религиозной группы. Об этом передает "Радио Свобода".

Власти Мьянмы выдворили из страны 73 тыс мусульман

Представитель ООН Вивиян Тан уверена, что в стране сложилась напряженная ситуация между местными правоохранителями и военными и мьянскими мусульманами-рохинжда.

Новый всплеск насилия начался днями ранее в штате Ракхайн. Власти Мьянмы и мировые СМИ сообщают, что в результате столкновений боевиков-рохинджа и местной полиции погибло более 400 человек.

Сами пострадавшие утверждают, что полиция сжигала дома и выбрасывала вещи хозяев на улицу, и насильственно проганали гражданских в сторону границы государства.

Организация Human Rights Watch выложила в сеть снимок, где четко видно большое скопление народу на границе страны с государством Бангладеш.

Как сообщалось в "УРА-Информ", результате нападения исламистских террористов-рохинджа на Филиппинах на сотрудников полицейских служб погиб 71 человек.


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