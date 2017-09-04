В понедельник Совбез ООН проведет экстренное заседание

Оно связано с очередным ядерным испытанием Северной Кореи. Как сообщает пресс-служба миссии Соединенных Штатолв Америки при ООН, посол Хейли и его коллеги из Японии, Франции, Великобритании и Республики Корея потребовали чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН.

Оно запланировано на дксять часов утра и пройдет в открытом зале в ответ на ядерное испытание в Северной Корее.

Напомним, Северная Корея объявила об успешном испытании боеголовки с термоядерным зарядом, которая предназначена для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Такое заявление Пхеньян сделал на следующий день после сообщения о создании такой боеголовки.

Как сообщал УРА-Информ, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель в воскресенье 3 сентября, призвали ужесточить санкции против Северной Кореи.