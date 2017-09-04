В Китае открылся саммит БРИКС

В часности, на заседании страны БРИКС должны в первую очередь упростить торговые и инвестиционные процедуры, а также повысить взаимную открытость.

При этом председатель КНР Си Цзиньпин на открытии Делового форума заявил, что совместные усилия стран БРИКС внесли значительный вклад в восстановление мировой экономики после кризиса 2008 года.

Поскольку, за это время увеличился общий обьем экономики пяти стран на 179, а общий объем торговли — на 94%. Кроме того, численность городского населения выросла на 28%.

Также он отметил, что это является значительным вкладом в восстановление и стабильность.

Среди наиболее важных экономических проектов, предпринятых странами объединения, Си Цзиньпин назвал открытие Нового банка развития БРИКС и создание пула условных валютных резервов.

Также стало известно, что совсем недавно китайский лидер уже провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. А компания “Роснефть” и китайская энергетическая компания “Хуасинь” заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве и долгосрочный контракт на поставку нефти.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее президент Франции Эммануель Макрон анонсировал старт форума по вопросам миграции в Европу с Африканских стран.