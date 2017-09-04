08:14 04.09.2017 | Политика | Новости
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Турция отдаляется от Евросоюза

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Турецкая республика должна покинуть ряды ЕС. Об этом передает "Радио Свобода".
 

 

Турция отдаляется от Евросоюза

Согласно словам канцлера, ФРГ не в праве в одностороннем порядке инициировать тезис о выходе последний из состава ЕС.

Однако Германия, в ответ на жесткую политику нынешнего президента Эрдогана, вынуждена будет прибегнуть к введению экономических санкций против турецкого государства.

В тоже время, Меркель не планирует разрывать дипломатических отношений с республикой, а более того рассматривает варианты возможного возобновления сотрудничества между политическим руководством обеих стран.

Напомним, что недавно в Турции прошел референдум за наделение президента страны большими полномочиями.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал партии "Христианские демократы", "Социал-демократы", "Зеленая партия" врагами Турции.


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