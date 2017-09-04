19:25 04.09.2017 | Политика | Новости
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Страны G7 планируют принять меры по прекращению ядерной программы КНДР

Страны "Большой семерки" примут соответствующие меры для того, чтобы азиатское государство полностью отказалось от своей ядерной программы.

Страны G7 планируют принять меры по прекращению ядерной программы КНДР

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

По информации издания, о такой готовности было сказано в стране Италии, которая в сейчас председательствует в "семерке".

Отметим, что данное заявление подписали также лидеры Канады, Франции, Германии, Японии, Великобритании, Соединенных Штатов, Европейской комиссии и Европейского совета. 

"КНДР должна немедленно и полностью начать соблюдать все соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН и отказаться от всех программ по ядерным и баллистическим ракетам в полной, поддающейся проверке и необратимой форме", - говорится в заявлении.

К слову, страны "Большой семерки" призывают Собвез ООН работать над принятием нового эффективного решения, включающего "более жесткие меры".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", канадский глава Джастин Трюдо призвал мировое сообщество принять дополнительный "меры" против агрессивной геополитики страны "утренней росы". По его словам, необходимо как можно скорее "надавить" на КНДР для того, чтобы он отказалась от ядерной программы, которая угрожает всему миру.


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