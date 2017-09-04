08:15 04.09.2017 | Политика | Новости
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США готовы применить ядерное оружие против КНДР, - Трамп

Соединенные Штаты Америки готовы применить против Северной Кореи все меры, в том числе и ядерный удар.

США готовы применить ядерное оружие против КНДР, - Трамп

Штаты защитят себя и союзников всеми возможными способами. Об этом в понедельник утром, 4 сентября, во время телефонного разговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ подтвердил президент США Дональд Трамп.

Как сообщает пресс-служба Белого дома, лидеры обсудили последнее ядерное испытание КНДР. Глава США подтвердил обязательство защищать свою территорию и союзников с использованием всего спектра дипломатических мер, обычных и ядерных возможностей.

Напомним, 3 сентября Северная Корея испытала водородную бомбу мощностью 100 килотонн.

Как сообщал УРА-Информ, Совет безопасности Организации Объединенных Наций в понедельник, 4 сентября, проведет экстренное заседание. Оно связано с очередным ядерным испытанием Северной Кореи.


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