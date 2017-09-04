США готовят новые санкции против КНДР

Такие меры связаны с очередным ядерным испытанием. Сейчас ведомство готовит пакет таких санкций.

Об этом в интервью каналу Fox News рассказал сам министр. По его словам, санкции будут предусматривать прекращение любой торговли с Северной Кореей.

Если страны хотят иметь дела с Соединенными Штатами, они, очевидно, будут работать с нашими союзниками и другими, чтобы экономически изолировать Северную Корею, - пояснил он, добавив, что необходимо экономически отрезать КНДР от остального мира.

Он также отметил, что Штаты будут давить на другие страны, заставляя их прекратить сотрудничество с Северной Кореей. Мы уже начали разрабатывать санкции против Северной Кореи, но я собираюсь направить предварительный документ на рассмотрение президенту США как можно скорее, - подчеркнул он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель выступили за более жесткие санкции против Северной Кореи в связи с последними ядерными испытаниями Пхеньяна