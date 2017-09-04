01:00 04.09.2017 | Политика | Новости
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США готовят новые санкции против КНДР

Министр финансов Соединенных Штатов Америки Стивен Мнучин представит президенту страны Дональду Трампу новый пакет санкций против КНДР.

США готовят новые санкции против КНДР

Такие меры связаны с очередным ядерным испытанием. Сейчас ведомство готовит пакет таких санкций.

Об этом в интервью каналу Fox News рассказал сам министр. По его словам, санкции будут предусматривать прекращение любой торговли с Северной Кореей.

Если страны хотят иметь дела с Соединенными Штатами, они, очевидно, будут работать с нашими союзниками и другими, чтобы экономически изолировать Северную Корею, - пояснил он, добавив, что необходимо экономически отрезать КНДР от остального мира.

Он также отметил, что Штаты будут давить на другие страны, заставляя их прекратить сотрудничество с Северной Кореей. Мы уже начали разрабатывать санкции против Северной Кореи, но я собираюсь направить предварительный документ на рассмотрение президенту США как можно скорее, - подчеркнул он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель выступили за более жесткие санкции против Северной Кореи в связи с последними ядерными испытаниями Пхеньяна


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