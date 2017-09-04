14:29 04.09.2017 | Политика | Новости
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Польша может потребовать от Германии 1 млрд долларов репараций

Правительство Польши должно выйти с инициативой по уплате Германией и Россией, репараций за урон, нанесенный стране в XX веке.

Польша может потребовать от Германии 1 млрд долларов репараций

Об этом заявил МИД Польши Витольд Ващиковский в эфире радио RMF.FM.

Согласно его словам, необходимо установить как на польско-германские отношения падает тень немецкой агрессии 1939 года и нерешенные после войны вопросы.

Также Ващиковский подчеркнул, что польское правительство готовит свою позицию на переговоры с Берлином по этому поводу.

Сумма репараций, которую Варшава может потребовать от Берлина, может превысить 1 млрд долларов. При этом российские репарации являются правопреемницей СССР.

"В течение многих лет дело не было однозначно решено в юридическом плане, и в связи с этим это требует серьезного анализа", - отметил  МИД Польши.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", застрахованные украинцы, которые сейчас трудятся в Польше, имеют право также на получение польской пенсии. Так, в Польше на данный момент официально трудятся примерно  270 тысяч украинксих граждан.


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