Польша может потребовать от Германии 1 млрд долларов репараций

Об этом заявил МИД Польши Витольд Ващиковский в эфире радио RMF.FM.

Согласно его словам, необходимо установить как на польско-германские отношения падает тень немецкой агрессии 1939 года и нерешенные после войны вопросы.

Также Ващиковский подчеркнул, что польское правительство готовит свою позицию на переговоры с Берлином по этому поводу.

Сумма репараций, которую Варшава может потребовать от Берлина, может превысить 1 млрд долларов. При этом российские репарации являются правопреемницей СССР.

"В течение многих лет дело не было однозначно решено в юридическом плане, и в связи с этим это требует серьезного анализа", - отметил МИД Польши.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", застрахованные украинцы, которые сейчас трудятся в Польше, имеют право также на получение польской пенсии. Так, в Польше на данный момент официально трудятся примерно 270 тысяч украинксих граждан.