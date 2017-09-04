12:34 04.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Парубий рассказал о поправках в пенсионную реформу

Украинская пенсионная реформа может быть рассмотрена в парламенте в следующий пленарный день.

Парубий рассказал о поправках в пенсионную реформу

На данный момент в проект закона про пенсионную реформу внесено две тыс. 100 поправок. Эти данные на согласительном совете глав комитетов и фракций парламента поведал глава парламента А. Парубий.

Согласно его словам – украинская медицинская реформа сейчас имеет 893 правки, а реформа образовательная – одну тыс. 700 поправок, из которых 600 отклоненных, а также имеются и изменения в кодексы судебной реформы. Пенсионная же реформа уже имеет 2100 поправок – отметил Парубий.

Как сообщал УРА-Информ, ранее скорое принятие в Украине пенсионной реформы анонсировал министр А. Данилюк.


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