Парубий назвал пять приоритетов работы Рады на осень

Депутаты должны проголосовать образовательную, медицинскую, судебную и пенсионную реформы, а также реформировать парламент. Об этом в понедельник, 4 сентября, открывая заседание согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента, заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

По его словам, эта осень должна пройти под знаком реформ. Прошедшей весной мы подготовили базу для многих важных и фундаментальных реформ, и у нас есть шанс, чтоб каждую из этих реформ мы могли рассмотреть в зале, - подчеркнул он.

Вместе с тем Парубий отметил, что уже на этой пленарной неделе он предлагает рассмотреть реформу образования, поскольку она имеет много правок. Я верю и надеюсь, что мы в течение первого дня - вторника сможем ее рассмотреть и принять решение, - сказал спикер, добавив, что какая следующая реформа будет поставлена на рассмотрение, зависит от консультаций.

Есть предложение, чтобы в четверг начали с медицинской реформы, есть предложение, ачать с судебной реформы, с кодексов, однако я надеюсь, что мы сможем это решение принять в результате обсуждения, - сказал глава парламента. Он также подчеркнул, что среди неотложных вопросов, которые должен рассмотреть парламент на сессии – кадровые вопросы, "которые остались еще с весны прошлого года – и Счетная палата, и уполномоченный по правам человека, и состав ЦИК".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, седьмая сессия Верховной Рады Украины VIII созыва открывается в понедельник, 4 сентября. Первое пленарное заседание сессии запланировано на вторник, 5 сентября 2017 года, последнее – на 26 января 2018 года.