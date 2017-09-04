Кабмин убрал с повестки дня 50 законопроектов

Об этом передает РБК-Украина.

Согласно словам министра, необходимо рассматривать и выносить в регламент парламенты законопроекты первоочередной важности, такие как пенсионная, медицинская и судебная реформа.

Отмечается, что уже с начала первой пленарной недели в зале будет рассмотрено проект Закона о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, проект Закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины.

В первом чтении планируют и принять медицинскую реформу, которая по словам Супрун, с 1 января 2018 года в Украине изменит финансирование первичного звена медицинской помощи.

Как сообщалось в "УРА-Информ", что глава украинского правительства Владимир Гройсман рассчитывает на принятие Верховной Радой законопроекта о государственном бюджете на 2018 год в установленные законом сроки.