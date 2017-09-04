Гройсман во вторник может выступить в Раде

Глава правительства выступить в Верховной Раде Украины. Об этом в понедельник после заседания фракции народный депутат из фракции "Народный фронт" Антон Геращенко.

По его словам, сегодня на согласительном совете в парламенте вице-премьер-министр Степан Кубив попросил утвердить вопрос о возможности для премьер-министра Владимира Гройсмана выступить во вторник.

Он просил дать премьеру пять минут для выступления. Я думаю, что Гройсман как премьер-министр в своем выступлении опишет общую концепцию бюджетной политики и скажет, будет ли вовремя предоставлен проект бюджета, - пояснил политик, высказал уверенность, что проект государственного бюджета на 2018 год будет подан вовремя и рассмотрен, как и предусматривается законом, до 31 декабря

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ежегодное послание президента Украины Петра Порошенко к Верховной Раде Украины ожидают 7 сентября.