Евросоюз готов к санкциям против Северной Кореи, - Туск

Евросоюз призывает Пхеньян к возобновлению диалога по ее программам по разработке ядерного оружия, оружия массового уничтожения и баллистических ракет. Такое заявление в воскресенье, 3 сентября, сделал президент Европейского Совета Дональд Туск.

По его словам, ЕС призывает Совет Безопасности Организации объединенных наций принять дальнейшие санкции и продемонстрировать сильную решимость для достижения мирной денуклеаризации Корейского полуострова. Ставки становятся слишком высокими, - отметил в своем заявлении Туск, добавив, что КНДР должна полностью отказаться от своих программ ядерного оружия, оружия массового уничтожения и баллистических ракет - необратимо и таким образом, чтобы это можно было проверить.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель выступили за ужесточение санкций против Северной Кореи в связи с последними ядерными испытаниями Пхеньяна.