20:32 04.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100172969:Polishuk

Депутатам предлагают ввести акцизные марки для российских книг

Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики Верховной Рады Украины предлагает ввести акцизную марку на книги, изданные в России.

Депутатам предлагают ввести акцизные марки для российских книг

В частности, речь идет о защите украинских книгоиздателей. Об этом в понедельник, 4 сентября, на согласительного совет заявила председатель профильного комитета, народный депутат от фракции "Народный фронт" Виктория Сюмар.

По ее словам, такой инновационный подход необходим для борьбы с пиратством в этой сфере.

Напомним, в мае в Украине вступил в силу порядок изъятия незаконно ввезенных российских книг.

Как сообщал УРА-Информ, согласно принятому документу, чтобы получить разрешения на ввоз издательской продукции из России и оккупированной территории субъект хозяйствования должен подать заявление, один экземпляр оригинала ввозимого издания, соглашение с владельцем прав на издание и рецензию по оценке и характеристике содержания издания, составленную на государственном языке экспертом.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив