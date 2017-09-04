Депутатам предлагают ввести акцизные марки для российских книг

В частности, речь идет о защите украинских книгоиздателей. Об этом в понедельник, 4 сентября, на согласительного совет заявила председатель профильного комитета, народный депутат от фракции "Народный фронт" Виктория Сюмар.

По ее словам, такой инновационный подход необходим для борьбы с пиратством в этой сфере.

Напомним, в мае в Украине вступил в силу порядок изъятия незаконно ввезенных российских книг.

Как сообщал УРА-Информ, согласно принятому документу, чтобы получить разрешения на ввоз издательской продукции из России и оккупированной территории субъект хозяйствования должен подать заявление, один экземпляр оригинала ввозимого издания, соглашение с владельцем прав на издание и рецензию по оценке и характеристике содержания издания, составленную на государственном языке экспертом.