Зубко рассказал о детях, вовлеченных в инклюзивное образование

Такое заявление сделал Геннадий Зубко – украинский вице-премьер. Согласно его словам – сейчас выросло количество детей, которые вовлечены в инклюзивное образование в стране. Их стало больше на 56%.

Также к такого рода образованию былот привлечено 9% украинских школ – отметил чиновник. А детей с особыми потребностями при этом стало на 56 процентов больше – подчеркнул Зубко. Это фиксируют как в области, так и в украинских областных центрах.

Как сообщал УРА-Информ, Марина Порошенко недавно открыла в инклюзивной школе медиатеку.