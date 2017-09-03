05:30 03.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Зубко рассказал о детях, вовлеченных в инклюзивное образование

Если сравнивать с 2016-ым годом – то число участвующих в инклюзивном образовании детей стало больше – на 56 процентов.

Зубко рассказал о детях, вовлеченных в инклюзивное образование

Такое заявление сделал Геннадий Зубко – украинский вице-премьер. Согласно его словам – сейчас выросло количество детей, которые вовлечены в инклюзивное образование в стране. Их стало больше на 56%.

Также к такого рода образованию былот привлечено 9% украинских школ – отметил чиновник. А детей с особыми потребностями при этом стало на 56 процентов больше – подчеркнул Зубко. Это фиксируют как в области, так и в украинских областных центрах.

Как сообщал УРА-Информ, Марина Порошенко недавно открыла в инклюзивной школе медиатеку.


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