ВМС Украины примут участие в военных учениях Agile Spirit в Грузии - ВИДЕО

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

По информации ведомства, в порт Поти уже прибыли американские танки Abrams 1 и бронетранспортеры LAV, которые железнодорожным сообщением должны доставить на полигон Орфоло.

Отмечается, что учения организованы совместно с морской пехотой США. Кроме того, в программе также примут участие военные из Болгарии, Латвии, Румынии, Украины и Армении.

При этом цель участия в мероприятии заключается в отработке совместных действий украинского подразделения с подразделениями стран-члeнов и стран-партнeров НАТО. Вместе с тем в маневрах все участники смогут повысить полевую и воздушную выучку, а также усиленно взаимодействать между военнослужащими Альянса и странами-партнерами.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", руководство военно-политического блока НАТО отправит несколько наблюдателей на российско-белорусские военные учения.