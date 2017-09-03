ВМС Украины примут участие в военных учениях Agile Spirit в Грузии - ВИДЕО
В воскресенье, 3 сентебря, украинские морские пехотинцы и самолет морской авиации Военно-морских сил Вооруженных сил Украины примут участие в многонациональных учениях Agile Spirit 2017 в Грузии. В часности, учения продлятся до 11 сентября.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
По информации ведомства, в порт Поти уже прибыли американские танки Abrams 1 и бронетранспортеры LAV, которые железнодорожным сообщением должны доставить на полигон Орфоло.
Отмечается, что учения организованы совместно с морской пехотой США. Кроме того, в программе также примут участие военные из Болгарии, Латвии, Румынии, Украины и Армении.
При этом цель участия в мероприятии заключается в отработке совместных действий украинского подразделения с подразделениями стран-члeнов и стран-партнeров НАТО. Вместе с тем в маневрах все участники смогут повысить полевую и воздушную выучку, а также усиленно взаимодействать между военнослужащими Альянса и странами-партнерами.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", руководство военно-политического блока НАТО отправит несколько наблюдателей на российско-белорусские военные учения.
Во Львовской области прошли учения сотрудников взрывотехнических подразделений полиции и бойцов спецподразделения КОРД совместно с представителями аналитического центра по террористическим взрывным устройствам ФБР США.