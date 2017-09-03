14:15 03.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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ВМС Украины примут участие в военных учениях Agile Spirit в Грузии - ВИДЕО

В воскресенье, 3 сентебря, украинские морские пехотинцы и самолет морской авиации Военно-морских сил Вооруженных сил Украины примут участие в многонациональных учениях Agile Spirit 2017 в Грузии. В часности, учения продлятся до 11 сентября.

ВМС Украины примут участие в военных учениях Agile Spirit в Грузии - ВИДЕО

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

По информации ведомства, в порт Поти уже прибыли американские танки Abrams 1 и бронетранспортеры LAV, которые железнодорожным сообщением должны доставить на полигон Орфоло.

Отмечается, что учения организованы совместно с морской пехотой США. Кроме того, в программе также примут участие военные из Болгарии, Латвии, Румынии, Украины и Армении.

При этом цель участия в мероприятии заключается в отработке совместных действий украинского подразделения с подразделениями стран-члeнов и стран-партнeров НАТО. Вместе с тем в маневрах все участники смогут повысить полевую и воздушную выучку, а также усиленно взаимодействать между военнослужащими Альянса и странами-партнерами.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", руководство военно-политического блока НАТО отправит несколько наблюдателей на российско-белорусские военные учения. 


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