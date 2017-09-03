16:29 03.09.2017 | Политика | Новости
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В Британии допускают срыв Brexit из-за разногласий внутри основных партий

Лидер партии "Либеральные демократы" Винс Кейбл заявил, что Brexit может не состояться из-за отсутствия единой позиции политических партий Великобритании.

В Британии допускают срыв Brexit из-за разногласий внутри основных партий

Об этом передает Financial Times.

Согласно его словам, Brexit возможен в результате напряженности внутри основных политических партий страны.

Кроме того, сторонники евроинтеграции в правящей Консервативной партии готовятся сорвать принятие законопроекта об отмене действия общеевропейского законодательства. В свою очередь это является этапом на пути к полному выходу страны из ЕС.

"Напряженность внутри и между крупными партиями настолько велика, что та или иная может позволить общественности решить, что делать дальше", - добавил Кейбл.

В связи с этим может случиться повторный референдум о выходе Британии из Евросоюза.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Брюссель и Лондон констатировали отсутствия прогресса в переговорох по Brexit. В часности, у сторон остаются серйозные  разногласия по всем основным вопросам Brexit.


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