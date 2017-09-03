В Британии допускают срыв Brexit из-за разногласий внутри основных партий

Об этом передает Financial Times.

Согласно его словам, Brexit возможен в результате напряженности внутри основных политических партий страны.

Кроме того, сторонники евроинтеграции в правящей Консервативной партии готовятся сорвать принятие законопроекта об отмене действия общеевропейского законодательства. В свою очередь это является этапом на пути к полному выходу страны из ЕС.

"Напряженность внутри и между крупными партиями настолько велика, что та или иная может позволить общественности решить, что делать дальше", - добавил Кейбл.

В связи с этим может случиться повторный референдум о выходе Британии из Евросоюза.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Брюссель и Лондон констатировали отсутствия прогресса в переговорох по Brexit. В часности, у сторон остаются серйозные разногласия по всем основным вопросам Brexit.