10:50 03.09.2017 | Политика | Новости
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США хотят выйти из торгового соглашения с Южной Кореей

Американский глава государства Дональд Трамп распорядился подготовить документы о выходе США из соглашения о свободной торговле с Республикой Корея.

США хотят выйти из торгового соглашения с Южной Кореей

Об передает информационное агентство Reuters.

Как отмечается, в данный момент президента США все еще пытаются отговорить от этого решения. В часности, Трампа убеждают глава Пентагона Джеймс Мэттис, помощник по национальной безопасности Герберт Макмастер и директор Национального экономического совета при главе государства Гэри Кон.

По их мнению, выход США из данного соглашения может привести к торговой войне с Сеулом и существенно ослабить позиции южнокорейского правительства на фоне участившихся военных испытаний в КНДР.

Стоить отметить, что Соглашение о свободной торговле с Южной Кореей (KORUS) было заключено президентом США Бараком Обамой в 2007 году и обновлено в 2010 году. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина увеличит объем торговли с Литвой. Так, премьер-министр Украины Владимир Гройсман уверен, что в 2017 году товарооборот между странами достигнет 1 млрд гривен.


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