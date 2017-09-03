09:10 03.09.2017 | Политика | Новости
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Президент США пообещал ежедневную поддержку пострадавшим от урагана "Харви"

Президент США Дональд Трамп дал обещание ежедневно помагать жителям Техаса, которые пострадали от стихийного бедствия. В часности, от урагана "Харви".

Президент США пообещал ежедневную поддержку пострадавшим от урагана

Об этом американский глава государства написал в своем микроблоге в Twitter.

Согласно словам Трампа, ураган "Харви" стал самым мощным штормом на материковой части США за последние 12 лет.

"Техас, мы с тобой сегодня, мы будем с тобой завтра и все последующие дни, чтобы восстанавливать и возрождать", - отметил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в результате урагана и тропического шторма "Харви", которые бушует в Соединенных Штатах Америки, уже погибли 39 человек. Многочисленные районы в Техасе и Луизиане все еще остаются затопленными.

В результате стихии повреждены и разрушены десятки тысяч домов.


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