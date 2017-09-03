07:00 03.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко требует прекращения нападений на украинскую церковь в Крыму

Глава нашей страны Петр Порошенко считает неприемлемым нападение на храм Святых князей Владимира и Ольги УПЦ в оккупированном Крыму.

Порошенко требует прекращения нападений на украинскую церковь в Крыму

Так, это церковь Киевского патриархата в н.п. Симферополь. Про нападения глава страны поведал в процессе встречи с предстоятелями церквей, а также с Героями Украины – отметили в пресс-службе АП.

Порошенко отметил также, что надо защищать свою страну и своих граждан, собственную веру, церковь Украины, на которую было нападение в Крыму. Никто с этим мириться не станет и сейчас власть требует прекращения нападок на украинскую церковь – подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УРА-Информ, П. Порошенко подписал закон про амнистию тех силовиков АТО, которые совершили нетяжкие преступления.


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