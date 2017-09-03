Порошенко требует прекращения нападений на украинскую церковь в Крыму

Так, это церковь Киевского патриархата в н.п. Симферополь. Про нападения глава страны поведал в процессе встречи с предстоятелями церквей, а также с Героями Украины – отметили в пресс-службе АП.

Порошенко отметил также, что надо защищать свою страну и своих граждан, собственную веру, церковь Украины, на которую было нападение в Крыму. Никто с этим мириться не станет и сейчас власть требует прекращения нападок на украинскую церковь – подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УРА-Информ, П. Порошенко подписал закон про амнистию тех силовиков АТО, которые совершили нетяжкие преступления.