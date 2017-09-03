21:56 03.09.2017 | Политика | Новости
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Меркель и Макрон призвали ужесточить санкций против КНДР

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель в воскресенье 3 сентября, призвали ужесточить санкции против Северной Кореи.

Меркель и Макрон призвали ужесточить санкций против КНДР

Это связано с последними ядерными испытаниями Пхеньяна. Как сказано на сайт немецкого правительства, сегодня Меркель провела телефонный разговор с президентом Франции.

По их мнению международное сообщество, в частности, Совет Безопасности Организации объединенных наций и Европейский союз должно решительно отреагировать на эскалацию, которую вызвала КНДР.

Последняя провокация власти в Пхеньяне достигла нового измерения, - считают Меркель и Макрон, добавив, что они согласны с тем, что Северная Корея не воспринимает принципов международного права и поэтому они призывают ужесточить против них санкций.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал власти Северной Кореи немедленно прекратить все имеющиеся ядерные и баллистические ракетные программы в полном объеме, комментируя последнее испытание КНДР водородной бомбы.


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