Меркель и Макрон призвали ужесточить санкций против КНДР

Это связано с последними ядерными испытаниями Пхеньяна. Как сказано на сайт немецкого правительства, сегодня Меркель провела телефонный разговор с президентом Франции.

По их мнению международное сообщество, в частности, Совет Безопасности Организации объединенных наций и Европейский союз должно решительно отреагировать на эскалацию, которую вызвала КНДР.

Последняя провокация власти в Пхеньяне достигла нового измерения, - считают Меркель и Макрон, добавив, что они согласны с тем, что Северная Корея не воспринимает принципов международного права и поэтому они призывают ужесточить против них санкций.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал власти Северной Кореи немедленно прекратить все имеющиеся ядерные и баллистические ракетные программы в полном объеме, комментируя последнее испытание КНДР водородной бомбы.