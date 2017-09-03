Ядерные испытания КНДР являются враждебными по отношению к США, - Трамп

В воскресенье, 3 сентября, президент США напомнил на своей страничке в Twitter, что северная Корея провела крупное ядерное испытание и отметил, что их слова и действия по-прежнему очень враждебны и опасны для США.

При этом Трамп назвал Северную Корею "страной-изгоем, которая стала большой проблемой и угрозой для Китая". Он раскритиковал, по его мнению, незначительные попытки китайской стороны урегулировать ситуацию на Корейском полуострове.

Южная Корея поняла, как я и говорил, что их переговоры об умиротворении Северной Кореи не сработают, - добавил Трамп.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Южная Корея заявила о готовности разместить мощнейшее оружие из США в ответ на испытание северокорейской водородной бомбы. Корейский президент также подчеркнул, что не позволит КНДР продолжать развивать ядерные и ракетные технологии.