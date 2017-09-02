18:39 02.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Житомире Марина Порошенко открыла школьную медиатеку

Первая леди Украины провела церемонию открытия школьной медиатеки в н.п. Житомир. 

В Житомире Марина Порошенко открыла школьную медиатеку

Сведения про это распространили в пресс-службе Житомирской ОГА. Согласно данным - медиатеку эту Марина Порошенко открыла в инклюзивной школе номер 28 города Житомир. Открытие было проведено в рамках робочиго визита жены главы украинского государства и вице-премьера Г. Зубко на Житомирщину.

По словам Марины Порошенко - в инклюзивных школах функционирует на данный момент уже 68 таких медиатек. А на Житомирщине уже есть шесть медиатек.

Как сообщал УРА-Информ, В. Гройсман ранее заверил, что украинская начальная школа будет обеспечена современным оборудованием.


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