11:15 02.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Супрун рассказала про новую систему оплаты услуг медиков

Министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявляет, что в стране начнет тестирваться новая системы тарификации врачебных услуг уже с первого января 2018 года. Об этом сообщает сама министр.  

Супрун рассказала про новую систему оплаты услуг медиков

По словам Супрун, ее ведомство уже создало систему нескольких уровней предоставления лечебных услуг. В частности, отныне будет существовать четкая тарификая оплаты врачебных услуг пациентов, которого медик обслуживает целый год.

Перечень врачебных услуг будет иметь конкретную цену, все уже подготовлено, расчеты сделаны. Цены на услуги второго звена находятся на стадии разработки.

Министр уверена, что в 2018-2019 годах государство начнет активно внедрять эту систему, а старую систему работы медслужб будут постепенно реформировать, чтобы не перенагружать систему.

Напомним, что медицинская реформа является ключевой для страны и прописана в требованиях документа про Ассоциацию с ЕС.

Ранее Украина приняла новую реформу субсидирования и о выдаче дешевых лекарств. На ее почве уже успел разгореться скандал, связанный с завышенными ценами на закупку лекарств.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Министерство здравоохранения на сентябрь подготовило новые законы о медицинской реформе для принятие их парламентом.


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