Порошенко подписал закон про амнистию силовиков АТО

Так, Порошенко подписал данный закон согласно просьбе глав церквей, а также Героев Украины. Указанный закон дает возможность воинам, которые участвовали в АТО и были наказаны – выйти на волю. Это в случае, если силовики были наказаны за нетяжкие преступления – передали в пресс-службе Администрации.

Порошенко подчеркнул, что украинские герои – военные и иерархи церкви, обращались к нему, прося амнистии для людей, которые прошли войну, которые активно участвовали в АТО, тех, кто не совершил тяжких преступлений.

Как сообщал УРА-Информ, в течение последних суток в зоне проведения АТО украинские силовики обошлись без потерь.