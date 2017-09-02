18:15 02.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко подписал закон про амнистию силовиков АТО

Глава украинского государства Петр Порошенко поставил свою подпись под законом про амнистию в 2016 году.

Порошенко подписал закон про амнистию силовиков АТО

Так, Порошенко подписал данный закон согласно просьбе глав церквей, а также Героев Украины. Указанный закон дает возможность воинам, которые участвовали в АТО и были наказаны – выйти на волю. Это в случае, если силовики были наказаны за нетяжкие преступления – передали в пресс-службе Администрации.

Порошенко подчеркнул, что украинские герои – военные и иерархи церкви, обращались к нему, прося амнистии для людей, которые прошли войну, которые активно участвовали в АТО, тех, кто не совершил тяжких преступлений.

Как сообщал УРА-Информ, в течение последних суток в зоне проведения АТО украинские силовики обошлись без потерь.


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