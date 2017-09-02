Нидерланды активизируют сотрудничество с Украиной

Так, Нидерланды и Украина ранее уже договорились про сотрудничество и уже определили направления такого взаимодействия – в области биоэнергетики. Про это данные недавно были распространены пресс-службой Кабмина.

Согласно сообщению – Нидерланды хотели бы активизировать сотрудничество с Украиной в сфере биоэнергетики. Уже с сентября глава Госэнергоэффективности С. Савчук устроил переговоры с представителями Посольства государства Нидерланды в Украине, а также частного партнерства в сфере возобновляемой энергетики под названием "Partners for International Business". Данное партнерство включает в себя целый ряд компаний, которые ставят себе за цель внедрение проектов, совместных с украинским бизнесом.

Как сообщал УРА-Информ, про региональное сотрудничество договорились Украина и Литва.