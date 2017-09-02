Китай опять увидит патрули ВМС США на своих границах

По информации издания, американские ВМС возобновят патрулирование морского участка в Южно-Китайском море для увеличение безопасности и свободы судоходства. Такие патрули американские суда намерены совершать два или три раза в месяц.

Напомним, что прошлая администрация Белого Дома на отрез отказалась отправлять свой контингент в эти воды, дабы не ухудшать и без того натянутые отношения с Поднебесной.

В свою очередь, Китай крайне негативно отреагировал на такое заявление. Пекинские СМИ каждый раз при появлении ВМС США у берегов страны сообщают о намерении американцев дестабилизировать ситуацию в регионе.

Отметим, что недавно на Совбезе ООН американские дипломаты очень "настойчиво" пытались убедить Китай усилить давление на КНДР, приняв против него торговые санкции.

Также не стоит забывать, что в этом южно-азиатском регионе существует ряд претензий Поднебесной к Тайваню, который де-факто находится под защитой США.

Как сообщалось в "УРА-Информ", месяц назад китайские власти заявили об нарушении их территориальных вод эсминцем США USS John S.McCain.