Брата Саакашвили готовят к депортации

Согласно словам бывшего губернатора, его брата вытащили из автомобиля и повезли в неизвестном направлении. Гражданин Саакашвили имеет юридическое образование и официально проживает в Украине.

Михаил уверен, что власти делают все возможное, чтобы не дать ему вернуться в Украину.

"Они готовы использовать даже такие рычаги давления на меня, что, по сути, является политической расправой над моим именем", - подчеркнул Саакашвили.

Ранее советник МВД Илья Кива заявил в эфира канала "112-Украина", что будет стрелять во всех политиков, которые будут встречать Саакашвили. Он же утверждает, что брата бывшего губернатора готовят к выселке обратно в Грузию за нарушение украинского законодательства.

Напомним, что Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства лично по указу президента Порошенка.

Как сообщалось в "УРА-Информ", экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили будет подавать иск в административный суд из-за лишения его украинского гражданства.