Война - не помеха для воплощения реформ, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко глубоко уверен, что вооруженный конфликт на Донбассе не является препятствием для воплощения реформ. Соответствующие заявление лидер страны сообщил в своем микроблоге в Twitter.
По словам Порошенко, граждане Украины стали свидетелями демонстрации воплощения реформ в реальность несмотря на войну.
"Украина демонстрирует, что война - не помеха для воплощения реформ", - заявил глава государства.
Также глава украинского государства выразил надежду, что Верховная Рада Украины примет закон об образовании.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Порошенко заявил, что Украина продолжит идти по европейскому и евроатлантическому пути и станет членом ЕС и НАТО.