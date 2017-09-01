12:15 01.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Война - не помеха для воплощения реформ, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко глубоко уверен, что вооруженный конфликт на Донбассе не является препятствием для воплощения реформ. Соответствующие заявление лидер страны сообщил в своем микроблоге в Twitter.

Война - не помеха для воплощения реформ, - Порошенко

По словам Порошенко, граждане Украины стали свидетелями демонстрации воплощения реформ в реальность несмотря на войну.

"Украина демонстрирует, что война - не помеха для воплощения реформ", - заявил глава государства.

Также глава украинского государства выразил надежду, что Верховная Рада Украины примет закон об образовании.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Порошенко заявил, что Украина продолжит идти по европейскому и евроатлантическому пути и станет членом ЕС и НАТО. 


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