Война - не помеха для воплощения реформ, - Порошенко

По словам Порошенко, граждане Украины стали свидетелями демонстрации воплощения реформ в реальность несмотря на войну.

"Украина демонстрирует, что война - не помеха для воплощения реформ", - заявил глава государства.

Также глава украинского государства выразил надежду, что Верховная Рада Украины примет закон об образовании.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Порошенко заявил, что Украина продолжит идти по европейскому и евроатлантическому пути и станет членом ЕС и НАТО.