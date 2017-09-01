18:39 01.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Украине функционирует около 700 центров админуслуг

В течение шести месяцев 2017 года в нашей стране было создано примерно 30 центров админуслуг .

В Украине функционирует около 700 центров админуслуг

Так, украинский министр регионального развития и ЖКХ Украины Геннадий Зубко подчеркнул, что в Украине сейчас функционирует  713 центров оказания  административных услуг. Эту информацию ранее распространил "Урядовый портал".

По словам министра - ЦПАУ - это лицо нашей страны в общинах. И в стране на данном этапе действует 713 ЦПАУ. В течение полугода их успели образовать более 30. И максимальное их количество – в Днепропетровской, Киевской и Харьковской областях. Образование целой сети сервиса предоставления административных услуг должно быть по всей территории страны – подчеркнул Зубко.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине через пару лет начнет работу около тысячи новых центров админуслуг.


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