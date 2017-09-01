11:34 01.09.2017 | Политика | Новости
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В США массово закрываются российские консульства

Президент США Дональд Трамп лично отдал указание о прекращении работы российских консульств в Нью-Йорке, Сан-Франциско и Вашингтоне.

В США массово закрываются российские консульства

Об этом заявила пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс на ежедневном брифинге перед журналистами.

Согласно словам секретаря, президент самолично инициировал такие действия в отношении РФ.

Сандерс отмечает, что Трамп пытается искать компромисса с президентом Путиным, однако вынужден справедливо отвечать и принимать меры против необдуманный решений со стороны РФ.

"Президент не пытается развязать новую "холодную войну", но будет действовать солидарно с мировым сообществом", - отметила Сандерс.

Напомним, что недавно США временно прекратила выдачу визовых документов гражданам России, посоветовав обращаться за выдачей документов в консульства других стран-соседов РФ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее США на неопределенный срок ограничена выдача неиммиграционных виз по всей России.


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