В США массово закрываются российские консульства

Об этом заявила пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс на ежедневном брифинге перед журналистами.

Согласно словам секретаря, президент самолично инициировал такие действия в отношении РФ.

Сандерс отмечает, что Трамп пытается искать компромисса с президентом Путиным, однако вынужден справедливо отвечать и принимать меры против необдуманный решений со стороны РФ.

"Президент не пытается развязать новую "холодную войну", но будет действовать солидарно с мировым сообществом", - отметила Сандерс.

Напомним, что недавно США временно прекратила выдачу визовых документов гражданам России, посоветовав обращаться за выдачей документов в консульства других стран-соседов РФ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее США на неопределенный срок ограничена выдача неиммиграционных виз по всей России.