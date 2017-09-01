В Германии описали сценарии вмешательства в выборы со стороны хакеров РФ

Как сообщает Spiegel Online, аналитики ведомства описали возможные сценарии такого вмешательства.

В частности, хакеры могут атаковать системы, по которым передаются результаты выборов.

Также существует вариант, при котором киберпреступники захотят подорвать доверие гражданского общества к честности выборным процедурам.

Хакеры будут распространять заявления об несуществующих нарушениях.

При этом уточняется, то немецкие выборы, в которых, значительно более защищены от фальсификаций, чем аналогичные процессы в США.

Избиратели в Германии голосуют консервативным способом, в отличие от США, где широко используются специальные машины.

Как сообщал ранее УРА-Информ, нейронная сеть создала продолжение культовой саги "Песнь льда и пламени", по мотивам которой HBO снял свой самый успешный сериал - "Игру престолов".