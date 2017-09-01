В Германии описали сценарии вмешательства в выборы со стороны хакеров РФ

Федеральное ведомство по безопасности в сфере информационной техники (BSI) опасается возможного влияния российских хакеров во время выборов в бундестаг возможным.
Как сообщает Spiegel Online, аналитики ведомства описали возможные сценарии такого вмешательства.
В частности, хакеры могут атаковать системы, по которым передаются результаты выборов.
Также существует вариант, при котором киберпреступники захотят подорвать доверие гражданского общества к честности выборным процедурам.
Хакеры будут распространять заявления об несуществующих нарушениях.
При этом уточняется, то немецкие выборы, в которых, значительно более защищены от фальсификаций, чем аналогичные процессы в США.
Избиратели в Германии голосуют консервативным способом, в отличие от США, где широко используются специальные машины.
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