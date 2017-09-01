В Англии осело более 35 тыс исламистов

Об этом передает The Telegraph.

Согласно материалам издания, разведки MI5 ведет постоянную слежку за 500-ми людьми, которые вызывают особую опасность у специальных разведывательных службах. Более 3 тыс исламистов постоянно отмечаются в полицейских ведомствах.

Керчове отмечает, что по сравнению в Британией, во Франции проживает 17 тыс. фанатиков-исламистов, а в Испании более 5 тыс. Много потенциальных соучастников и в Германии.

Глава комиссии уверен, что в следующие годы ИГИЛовцы попытаются придумать более изощренные способы запугать европейское общесто. Могут ожидаться атаки на атомные\электро-станции или на системы управления аэропортов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", надавно британское правительственное информационное агентство обнародовало информацию о том, что в Лондоне действовал "исламский солдат".