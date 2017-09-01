07:54 01.09.2017 | Политика | Новости
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Трамп велел закрыть генконсульство России в Сан-Франциско

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп закрыл российское генеральное консульство в Сан-Франциско.

Трамп велел закрыть генконсульство России в Сан-Франциско

Это было личное решение главы США. Об этом в четверг вечером, 31 августа, сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

Вчера во время брифинга, отвечая на соответствующий вопрос, она подтвердила, что Трамп действительно принял такое решение.

Напомним, США потребовали от России до 2 сентября закрыть генконсульство в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Как сообщал УРА-Информ, министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил новые ограничения с американским госсекретарем Рексом Тиллерсоном и сообщил, что Москва изучит требования США и затем уведомит о реакции.


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