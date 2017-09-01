Сегодняшние первоклассники будут жить в Украине, которая станет членом ЕС, - Порошенко

Она была построена за два года. Трехэтажное здание рассчитано на 640 учеников и 25 классов.

При этом особенность школы в том, что в ней присутствуют инклюзивные классы. Тут все ступеньки и туалеты оборудованы пандусами. В школе работает специальный психолог.

Вместе с тем выступая перед учениками школы, глава государства отметил, что сегодняшние первоклассники будут жить в Украине, которая будет членом Евросоюза. И сегодня мы с вами все делаем для этого, - заверил Порошенко, напомнив, что сегодня в полночь в полную силу вступило соглашение о ассоциации Украины с Евросоюзом.

По словам Президента, это первый и очень важный шаг "возвращение нашего государства в европейской семьи".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС заработало в полном объеме с 1 сентября.