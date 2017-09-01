Правительство усиливает работу с украинцами за границей

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с президентом Всемирного Конгресса Украинцев Евгением Чолием.

По словам главы Кабмина, в данный момент очень сильно играет роль партнерства по формированию коалиции мировой поддержки.

"У нас есть вызовы внутренние, есть много внешних вызовов", - отметил Владимир Гройсман.

В связи с этим украинское правительство усиливает работу над украинцами за рубежом. Также премьер заверил, что у руководства страны есть все программы, а также концепции и стратегии для воплощения всех идей в реальность.

"Уже выделены финансовые ресурсы. Мы будем и дальше поддерживать эту работу и развивать ее", - заверил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Владимир Гройсман пообещал обеспечить начальную школу современным оборудованием. По его словам, поддержка образования для власти сейчас чрезвычайно важна. В этом году будет повышена на 50% заработную плату учителям.