Порошенко ввел в действие решение СНБО о биометрическом контроле на госгранице

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Лидер страны подписал Указ №256/2017, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июля 2017 года"

В часности, документом предусматривается усиление контроля за выезд в Украину, а также выезд из Украины самых иностранцев. Помимо этого, законопрект определяет соблюдают ли приезжие все правила на территории государства.

СНБО поручил Кабинету министров Украины в месячный срок обеспечить осуществление при участии Службы безопасности Украины комплексных мероприятий по усилению контроля за въездом/выездом в страну иностранцев.

Стоить отметить, что это касается в преждую очередь это касается граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства.

Напомним, как сообщил ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко считает, что государству необходимо развивать сельскую школу. Согласно словам гаранта, необходимо остановить вымирание украинского села путем модернизации школьных учебных заведений.