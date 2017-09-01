Почему для Путина Донбасс это разменная монета?

Об этом передает пресс-служба СНБО.



Сегодня на встрече с главой Всемирного Конгресса украинцев Евгением Чолием Турчинов еще раз подчеркнул, что для Путина этот регион является ключевым для ведения его геополитического курса.



Глава СНБО уверен, что президент РФ использует этот "конфликт" как рычаг давления на Европу и США.



Кроме того, между на встрече обсуждались вопросы стратегического военного партнерства с странами-союзниками НАТО, а также возможности освобождения украинских пленных и заключенных.



Турчинов сильно обеспокоен тем, что осенью пройдут российско-белорусские учения "Запад-2017", которые могут угрожать безопасности Украины и рядом лежащих стран.



Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что проект бюджета обороны страны в скором времени будет принят.