16:20 01.09.2017 | Политика | Новости
100172804:test

Коми обвинили в преждевременных решениях по делу "писем Клинтон"

Джеймс Коми, будучи в должности главы ведомства, еще до окончания расследования освободил Хиллари Клинтон от уголовной ответственности. Об этом подтверждают записи допросов высокопоставленных сотрудников ФБР, передает издание The Hill.

Коми обвинили в преждевременных решениях по делу

Джеймс Коми в мае 2016 года принял решение о подготовке заявления, в котором с Клинтон снимались подозрения в совершении преступления. Кроме того, одновременно осуществлялась критика с ее действий в обращение с конфиденциальной информацией.

Как  стало известно, на тот момент ФБР еще не допросило Клинтон и ряд ключевых фигур расследования. В часности, среди подозреваемых был Черил Миллс, старший политический советник избирательной кампании Клинтон и Брайан Палиано, бывший технический советник кандидата в президенты.

По наявным данным, ФБР, проводя расследование, допустило серьезные ошибки, руководствуясь принципом ʺсначала делаем выводы, потом собираем фактыʺ.

Как сообщал ранее УРА-Информ, Сенат США назначил нового главу ФБР Большинством голосов новым директором ФБР был назначен Кристофер Рэй. Большинством голосов новым директором ФБР был назначен Кристофер Рэй.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив