Коми обвинили в преждевременных решениях по делу "писем Клинтон"

Джеймс Коми в мае 2016 года принял решение о подготовке заявления, в котором с Клинтон снимались подозрения в совершении преступления. Кроме того, одновременно осуществлялась критика с ее действий в обращение с конфиденциальной информацией.

Как стало известно, на тот момент ФБР еще не допросило Клинтон и ряд ключевых фигур расследования. В часности, среди подозреваемых был Черил Миллс, старший политический советник избирательной кампании Клинтон и Брайан Палиано, бывший технический советник кандидата в президенты.

По наявным данным, ФБР, проводя расследование, допустило серьезные ошибки, руководствуясь принципом ʺсначала делаем выводы, потом собираем фактыʺ.

Как сообщал ранее УРА-Информ, Сенат США назначил нового главу ФБР Большинством голосов новым директором ФБР был назначен Кристофер Рэй. Большинством голосов новым директором ФБР был назначен Кристофер Рэй.