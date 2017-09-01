КНДР близка к запуску ядерных ракет большой дальности

Об этом передает информационное агентство Reuters.

Согласно словам министра, КНДР не желает решать споры дипломатическим путем, а потому мировому сообществу стоит оказать дополнительное давление на "государство восходящей росы".

Ле Дриан уверен, что буквально в течении нескольких месяцев страна проведет очередное испытание и на этот раз результаты качественно могут превзойти предыдущие.

Чиновник призвал основных стран-соседов и партнеров КНДР ограничить с ним отношения и оказать дополнительное влияние, дабы предотвратить последующие испытания ракетных комплексов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", разведка Южной Кореи уверяет, что следующий запуск может быть приурочен к конкретной исторической дате северокорейского государства.