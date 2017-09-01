14:51 01.09.2017 | Политика | Новости
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Южная Корея не будет размещать ядерное оружие США

Правительство Южной Кореи полностью отказывается от размещения ядерного оружия США в стране. Такое решение принято для того, чтобы сдерживать вооруженные провокации со стороны Северной Кореи.

Южная Корея не будет размещать ядерное оружие США

Об этом сообщает информационное агентство Yonhap. Как отмечается, администрация президента Южной Кореи уважает глобальный режим нераспространения и продолжает согласовывать всю свою политику в этих рамках.

"Мы никогда не думали, что мы должны размещать ядерные активы США", - говорится в сообщении.

Также стало известно, что совсем скоро министр обороны Южной Кореи должен встреться с американским коллегой Джеймсом Мэттисом. В часности, политики будут разговаривать о ядерных и ракетных провокаций КНДР.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Северная Корея в шестой раз проведет учебные испытания баллистических ракет с ядерной боеголовкой. 


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