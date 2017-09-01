Южная Корея не будет размещать ядерное оружие США

Правительство Южной Кореи полностью отказывается от размещения ядерного оружия США в стране. Такое решение принято для того, чтобы сдерживать вооруженные провокации со стороны Северной Кореи.
Об этом сообщает информационное агентство Yonhap. Как отмечается, администрация президента Южной Кореи уважает глобальный режим нераспространения и продолжает согласовывать всю свою политику в этих рамках.
"Мы никогда не думали, что мы должны размещать ядерные активы США", - говорится в сообщении.
Также стало известно, что совсем скоро министр обороны Южной Кореи должен встреться с американским коллегой Джеймсом Мэттисом. В часности, политики будут разговаривать о ядерных и ракетных провокаций КНДР.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Северная Корея в шестой раз проведет учебные испытания баллистических ракет с ядерной боеголовкой.