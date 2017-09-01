Южная Корея не будет размещать ядерное оружие США

Об этом сообщает информационное агентство Yonhap. Как отмечается, администрация президента Южной Кореи уважает глобальный режим нераспространения и продолжает согласовывать всю свою политику в этих рамках.

"Мы никогда не думали, что мы должны размещать ядерные активы США", - говорится в сообщении.

Также стало известно, что совсем скоро министр обороны Южной Кореи должен встреться с американским коллегой Джеймсом Мэттисом. В часности, политики будут разговаривать о ядерных и ракетных провокаций КНДР.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Северная Корея в шестой раз проведет учебные испытания баллистических ракет с ядерной боеголовкой.