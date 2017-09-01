Юнкер поздравил Украину с вступление в силу Ассоциации

Определение - это добродетель. Сегодня, несмотря на все трудности, мы это сделали. С вступлением в силу Соглашения об ассоциации с Украиной Европейский Союз реализует свое обещание нашим украинским друзьям.

Об этом в пятницу утром, 1 сентября, заявил президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, обращаясь от имени Еврокомиссии по случаю вступления в силу Соглашения. Он поблагодарил всем тем, кто сделал это возможным.

Я поздравляю тех, кто стоял на Майдане, и тех, кто тяжело работает для реформирования страны к лучшему. Это день празднования для нашего европейского континента, - сказал Юнкер, добавив, что Соглашение об ассоциации, в том числе глубокая и всеобъемлющая зона свободной торговли, является основным инструментом сближения Украины и ЕС.

При этом он заверил, что Европейский Союз неуклонно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также постоянные амбициозные усилия украинской власти по реформированию институтов и экономики страны, которые откроют весь потенциал Соглашения об ассоциации и предоставят преимущества для украинского народа в полном объеме

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС заработало в полном объеме с 1 сентября.