Глава МИД Литвы призвал Украину держать темп реформ на высоте

Об этом министр написал в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, с сегодняшнего дня соглашение об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной вступает в силу.

"Поздравляю с еще одним важным шагом вперед на европейском пути", - отметил Линкявичюс.

По этому поводу министр иностранных дел также призвал Украину держать темп реформ на высоте.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сегодняшний день, день вступления в силу Соглашения об ассоциации в полном объеме, является праздником для европейского континента.