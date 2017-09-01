11:34 01.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Фонд поддержки стартапов будет создан в 2018, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о создании нового Фонда для поддержки стартапов в 2018 году.

Фонд поддержки стартапов будет создан в 2018, - Гройсман

Такое заявление глава украинского правительства анонсировал в ходе общения с учениками учебно-воспитательного комплекса "Эрудит" Соломенского района Киева.

По словам Гройсмана, в Украине нет возможности для трансформации вашего изобретения в реальную экономику. В связи с эти украинской стране необходимо укреплять авторское право. 

Также премьер подчеркнул, что многие успешные стартапы в мире были созданы украинцами.

"Мы создадим Фонд стартапов на следующий год, будем поддерживать, будем инвестировать в это, потому что это по большому счету огромный успех для всей нашей страны", - добавид Владимир Гройсман.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", власть подготовила новую программу обеспечения начальной школы всем необходимым современным оборудованием. 

Я хочу, чтобы мы вернули уважение к украинскому учителя, - заявил Гройсман, добавив, что в следующем году будет очередное повышение заработной платы для учителей.


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