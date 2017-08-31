В Украину сегодня прибудет министр Вооруженных сил Великобритании

Министр Вооруженных Сил Великобритании Марк Ланкастер сегодня, 31 августа, посетит украинскую страну. Об этом сообщает посольство Великобритании в Украине на своей странице в Twitter.
Как отмечается, визит британского министра проходит на фоне заявлений официального Лондона о расширении учебной программы Великобритании для Вооруженных Сил Украины.
Кроме того, во время встречи Ланкастер должен встретится с британскими и украинскими солдатами, совместно обучающимися в рамках программы Орбитал. Паскольку, Великобритания уже длительное время увеличивает свое присутствие на глобальной арене.
Кроме того, выполнение всех военных обязательств в Европе является красноречивым свидетельством этого. Так, количество британских военных в регионе - Эстонии, Украине и Польше - насчитывает 1000 человек.
"Мы увеличиваем наши усилия совместно с союзниками и последовательно поддерживаем европейскую безопасность", - сказанов сообщении.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон обвинил Северную Корею в противостоянии с Соединенными Штатами. Тем самым заявил, что Лондон стремится к дипломатическому завершению кризиса, связанного с ядерным оружием и испытаниями в КНДР.